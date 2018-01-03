Эксперты сделали прогноз стоимости нефти в 2018 году, сообщает «Deita.ru».

Они считают, что рынок нефти готов покорить рубеж в 70 долларов, так как 2017 года стал для нефти знаковым. Такую цену позволяет предположить то, что члены ОПЕК вернули себе авторитет, рост потребления в Китае и США привел к сокращению дисбаланса, а на Ближнем Востоке государства успешно начали подавлять нелегальные источники поставок нефти.

По оценкам аналитика Сергея Дроздова, перспективы рынка нефти в наступившем году выглядят позитивно по сравнению с началом 2017-го. Он уверен, что "соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК+ постепенно будет способствовать стабилизации баланса мирового рынка энергоносителей".

Кроме того, снижение инвестиций в отрасль в последние несколько лет на фоне низкой стоимости нефти в перспективе могут создать дефицит предложения и послужить дополнительным драйвером для роста котировок. В связи с этим он прогнозирует стоимость нефти марки Brent в 2018 году на уровне 55-65 долларов за баррель.

Еще один эксперт утверждает, что цены на нефть будут зависеть от геополитики и ситуации на мировых финансовых рынках. Если Китай и США продолжат рост без резких потрясений, то и цена на нефть вырастет выше 50 долларов за баррель. В качестве верхней границы в базовом прогнозе рассматривается уровень 75 долларов за баррель.

Напомним, цены на нефть в начале года установились на отметке выше 60 долларов за баррель. Такие котировки на Brent наблюдаются впервые с 2014 года.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что танкер с нефтью создал переполох в порту в Приморье.

Таисия Масина