Впервые с 2015 года самая популярная криптовалюта начала новый год со снижения стоимости, сообщает Deita.ru со ссылкой на РБК.

Bloomberg на основе данных coinmarketcap, который ведет ежедневный подсчет стоимости криптовалют, сравнил стоимость биткоина в первые дни 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов.

Как выяснилось, падение биткоина 1 января по сравнению с 31 декабря было зафиксировано лишь однажды — в 2015 году. Тогда криптовалюта потеряла 1,855% в стоимости. В первый день 2018 года биткоин, по данным сайта, упал на 4,28%. Прошлый год криптовалюта начала удачнее — был зафиксирован рост 3,58%.

Михаил Грач