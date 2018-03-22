Сразу после посадки самолета, который летел из Таиланда в Екатеринбург, несколько пассажиров были отправлены в больницу, сообщает DEITA.RU.

В ходе полета 10 человек пожаловались бортпроводникам на недомогание. Когда самолет приземлился, пассажиров осмотрели специалисты. Пятерых отправили на госпитализаию с признаками инфекционного заболевания.

Как рассказал представитель Роспотребнадзора, на данный момент в больнице остаются трое россиян. По предварительным данным, туристов "сразила" острая кишечная инфекция.

Таисия Масина







