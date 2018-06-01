Сегодня, 1 июня, в студии радио Медиаметрикс. Владивосток мы поговорим о лидерстве, сообщает DEITA.RU.

Многочисленные источники в СМИ и интернет ресурсах говорят о возрастающем интересе к теме лидерства. Бизнес-среда и HR-агентства охотятся на лиц, обладающих лидерскими качествами. Но действительно ли все понятно нам о том, что из себя представляет лидерство как область знания? Как явление? Кто такой лидер и можно ли воспитать в себе или в другом лидера? Об этих и других вопросах вокруг лидерства поговорим с гостем эфира ведущим тренинг ЭСТ во Владивостоке Денисом Басовским.

Ведущий — Константин Иванов, аспирант департамента психологических и социальных наук ДВФУ

Трансляция идет на сайте DEITA.RU. Начало в 11.00

Екатерина Лапкина