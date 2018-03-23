Буйная женщина из Владивостока не хочет исправляться, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Как установлено в судебном заседании, фигурантка ранее отбывала в исправительном учреждении наказание за совершение особо тяжкого преступления. После освобождения из мест лишения свободы она обязана была являться для регистрации в ОВД по месту жительства, не покидать жилое помещение в ночное время суток с 22 часов до 06 часов.



Однако она неоднократно без уважительных причин отсутствовала в ночное время по месту жительства. Кроме этого, нарушала общественный порядок.

Суд назначил ей за содеянное 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Михаил Грач