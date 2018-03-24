Подозреваемый в квартирной краже житель Владивостока задержан, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В полицию поступило сообщение 23-летней жительницы краевого центра о краже. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 45 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что из ее квартиры неизвестный похитил мобильный телефон, ноутбук, документы и деньги.

На место происшествия прибыли полицейские. Установлено, что пока потерпевшая спала в своей комнате, злоумышленник, воспользовавшись незапертой дверью, вошел в квартиру и похитил имущество.

Вскоре полицейские задержали 40-летнего соседа потерпевшей. В отделе полиции мужчина во всем признался. Похищенное возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» УК РФ. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее прошла информация, что жители Владивостока часто забывают закрыть за собой дверь, вернувшись после трудового дня домой. Часто такая забывчивость чревата кражей. Преступник может заменить такую оплошность и ночью, когда все спят, воспользоваться удобным, по его мнению, случаем. Так, хабаровские полицейские задержали подозреваемого в краже женской сумки. Потерпевшая заявила, что неизвестный проник в ее дом через незапертую дверь и похитил сумку, в которой находились 25 тысяч рублей и две банковские карты.

Екатерина Лапкина