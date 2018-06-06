Молодая жительница Первомайского района Владивостока позвонила в полицию и сообщила о краже личного имущества из автомобиля. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, девушка рассказала, что припарковала машину на стоянке возле океанариума на Русском острове и ненадолго отлучилась.

Позже горожанка обнаружила, что неизвестные разбили стекло на пассажирской двери и похитили из лежавшей в салоне сумке тысячу евро и рубли. Потерпевшая незамедлительно сообщила в полицию о краже и попросила найти виновных в хищении принадлежащей ей наличности.

Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Личности подозреваемых в преступлении устанавливаются.

Игорь Бегунов