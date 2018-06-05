Неприятный сюрприз ждал всех любителей здорового образа жизни накануне на беговой дорожке озера Чан. Привычный маршрут оказался перегорожен решеткой. Корреспондент DEITA.RU побывал на месте.

Для того, чтобы бегуны точно не пытались обогнуть запрещающую решетку, до и после нее даже разобрали деревянное покрытие. Впрочем, особо упорных любителей совершить полный круг вокруг озера это не останавливает. Они обходят «запрет» буквально по воде и перелезая через ограждение. А вот законопослушные граждане понуро разворачиваются.





Для того, чтобы понять, чем вызвана такая мера, нужно аккуратно пробраться по утыканным гвоздями балкам к самой решетке. Надпись на бумажке гласит, что проход по дорожке запрещен «по представлению прокуратуры». А также просьба не ломать решетку.

Представление прокуратуры, видимо, вызвано аварийным состоянием половины беговой дорожки. Там, действительно, есть несколько ям, в которые можно наступить и получить травму.





Ремонт дорожки не проводился, поскольку сооружение в собственности федеральной власти, которая пока средств не даёт. Теперь бегунам остается только ждать, когда дорожку полностью передадут в собственность администрации края – это несколько месяцев. И надеяться, что у них найдутся средства на ремонт.





Формально и теперь, пока эти ямы не огородили с другой стороны (кстати, почему?), бегать вокруг озера Чан можно. Страдают только те любители бега, кто выполняет здесь специальные скоростные упражнения. Теперь им, похоже, надо перебираться на платный стадион Динамо.

Последний ремонт дорожки провели в 2014 году на частные средства, когда часть ям залатали досками. Кстати, символично, что беговую дорожку перекрыли на следующий рабочий день, как пост директора департамента спорта покинул Жан Кузнецов. Именно он четыре года назад смог решить вопрос, и любителям здорового образа жизни было, где бегать.

Владислав Быстров