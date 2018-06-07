Приморский Росреестр оштрафовал нерадивых землепользователей во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

С 3 по 31 мая на территории Владивостокского городского округа специалисты осуществили 22 проверки соблюдения земельного законодательства.

Они выявили три нарушения земельного законодательства (самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок), три правонарушения против порядка управления (воспрепятствование законной деятельности должностного лица федерального органа).

Проведено 14 административных обследований объектов земельных отношений (земельных участков). По результатам обследований выявлено 9 правонарушений.

В пяти случаях составлены заключения об отсутствии нарушений. По материалам муниципального земельного контроля вынесено пять определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Рассмотрено 23 дела об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечены одно должностное лицо и семнадцать физических лиц.

Сумма наложенных административных штрафов составила восемьдесят пять тысяч рублей.

Ирина Петрова