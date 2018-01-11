Занарушение правил бизнесменов и торговцев Владивостока штрафуют, сообщает Deita.ru.

Штрафы по пять тысяч рублей предстоит заплатить четырём должностным лицам: ими не были вовремя предприняты меры по уборке снега. Это сервисный центр по адресу ул.2-я Шоссейная, 2, книжный магазин на ул. Русской, 5, микрофинансовая компания на ул. Русской, 66 и торговый павильон, расположенный по этому же адресу.

Также пять из рассмотренных членами комиссии протоколов были составлены за незаконную торговлю, которая велась по адресу ул. Русская, 72. Продавцам были выписаны штрафы в размере 500 рублей за нарушение статьи 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - торговля и оказание услуг в неустановленных местах.

Также им предстоит заплатить штрафы в размере 1000 рублей за нарушение по статьи 7.23 – незаконная установка объектов.

Михаил Грач