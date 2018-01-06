Юные хоккеисты "Адмирала" 2005-2007 годов рождения сразятся Кубок Губернатора Приморского края в Новогоднем турнире, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе клуба.

Соревнования состоятся 7 и 8 января на льду «Фетисов Арены». В них примут участие восемь команд из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Дальнереченска, села Чугуевка, поселка Тавричанка и поселка Врангель.

Игры будут проходить по круговой системе. Победителей и призеров определят по количеству набранных очков в двух номинациях – среди команд, имеющих крытые катки, и среди команд, не имеющих крытые катки.

Откроет турнир 7 января в 09.00 игра ХК «Восток» (Чугуевка) и ХК «Полюс 2006» (Владивосток), матчи будут идти целый день до 18.30.

8 января турнир начнется в 08.30 матчем ХК «Восточник» (Врангель) и ХК «Вертикаль» (Дальнегорск). Награждение победителей и призеров состоится в 15.20.

Юных хоккеистов могут поддержать все желающие, вход на соревнования свободный.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморский "Адмирал" не перестает удивлять своих болельщиков.

Таисия Масина