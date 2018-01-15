ГАИ Приморья проводит проверки по фактам ДТП со смертельным исходом, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в пресс-службе, за прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 61 ДТП. В результате ДТП погибли 4 человека, а 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, например, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино поступило сообщение о ДТП в районе 16 км автодороги Фокино-Дунай.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи.

Установлено, что 30-летний водитель автомобиля Ауди, двигаясь в направлении города Фокино, при прохождении 16 км автодороги Фокино-Дунай не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим столкновением с деревом.

В результате автоаварии водитель и пассажир Ауди получили травмы различной степени тяжести. Водитель скончался в машине скорой помощи, по дороге в больницу, пассажир (32-летний мужчина) находится в лечебном учреждении с травмами бедра.

На момент происшествия стаж вождения погибшего составил 5 лет. В 2017 году грубых нарушений ПДД он не совершал.

Ранее DEITA.RU сообщало, что во Владивостоке в воскресенье произошло серьезное ДТП.

Виктор Бруевич