Дни новогодних каникул открыли печальную статистику несчастных случаев на железной дороге, не связанных с производством, сообщили Deita.ru в ДВЖД.

Так, 4 января 2018 года в 13:48 по местному времени на 13 км перегона Артем Приморский I – Угловая машинист грузового поезда, увидев женщину на железнодорожном пути, применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Женщина 1954 года рождения погибла.

В тот же день, 4 января, в 21:52 на 9180 км перегона Уссурийск – блокпост 1875 км Владивостокского региона ДВЖД произошел групповой несчастный случай в зоне движения поездов с двумя несовершеннолетними 2002 года рождения. В результате транспортного происшествия одна из девочек была травмирована смертельно, вторая с травмами доставлена в больницу г. Уссурийска.

9 января 2018 года в 03:22 по местному времени на 8540 км перегона Хабаровск-1 – Красная Речка машинист пассажирского поезда № 8 применил экстренное торможение с целью предотвращения наезда на мужчину, сидевшего в колее железнодорожного пути, но из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина, которому было 45 лет, погиб.

Михаил Грач