Отправление двух рейсов, запланированных на завтра, 13 января, задерживаются, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока.

Это рейс SU-6282, вылетающий компанией Аэрофлот в Москву (Внуково). Время по расписанию 12:00, расчетное время: 14:00.Время регистрации на рейс: 10:00-13:20.

Еще один рейс номер FV-6282 авиакомпании Россия, должен был вылететь в Москву (Внуково) в 12.00, однако задерживается до 14.00. Время регистрации на рейс: 10:00-13:20.

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Международный аэропорт Владивосток установил рекорд.

Таисия Масина