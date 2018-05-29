Неравнодушные жителей Приморья обратились к общественникам с просьбой проверить безопасность некоторых здания и сооружений, сообщает DEITA.RU.

В ходе проведенных проверок представители Общероссийского народного фронта обнаружили несколько потенциально опасных для населения технически сложных зданий и сооружений, прежде всего многоэтажных. Это торговые центры, высотные многоквартирные дома и другие объекты.

Как рассказали активисты, нескольким из них уже направлены обращения в органы прокуратуры. К примеру, выявлены случаи эксплуатации многоквартирного жилого высотного дома в районе Второй речки во Владивостоке, в котором отсутствует система пожаротушения. Также при строительстве высотки в Советском районе Владивостока на улице Байдукова возникли не только вопросы пожарной безопасности, но и землепользования. Жители соседних частных домов жалуются, что их жилье рушится под воздействием строительных работ.



Кроме того, ведется мониторинг и по краю. Выявлено, что в Дальнереченске есть потенциальная угроза жизни и здоровью жителей в магазинах, торговых центрах и других зданиях, где пожарные сигнализации обслуживаются с серьезными нарушениями.

Таисия Масия