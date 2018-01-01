На улице Тухачевского универсал ушел под откос, сообщает «Deita.ru». Фото дорожно-транспортного происшествия было опубликовано в популярном паблике dpskontrol_125rus.

«Вот так чистят дороги у нас. Тухачевского», - пишет автор поста.

«Или вот так ездят у нас?» - комментирует один из пользователей. «Если водитель олень, то какие дороги разницы нет», - мудро замечает другой комментатор.

Ранее «Deita.ru» сообщало о дорожно-транспортном происшествии в районе остановки общественного транспорта «Краевая больница». Здесь рейсовый автобус вмял Suzuki Escudo в столб. «Эскудик» покидает место аварии на эвакуаторе.

Дмитрий Санников