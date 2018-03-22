Автолюбителей Владивостока предупреждают - с 9 часов завтрашнего дня, 23 марта, до 9 утра 24 марта один из железнодорожных переездов будет закрыт, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали во Владивостокской дистанции пути филиала ОАО «Российские железные дороги», речь идет о переезде в районе станции «Моргородок», который перекроют в связи с ремонтом железнодорожного полотна.

Движение автотранспорта на период закрытия переезда будет осуществляться по графику в сопровождении сигналистов ОАО «РЖД».



Таисия Масина