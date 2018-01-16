Водитель внедорожника попал в серьезную аварию на территории краевого управления ГИБДД в районе улицы 100-летия во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».





Как пишет популярный паблик в соцсети, по словам водителя, все началось неожиданно для него самого. Джип начал газовать, разогнался, вылетел на газон, после чего врезался в торец здания.

Как рассказал водитель, он ничего не смог сделать в данной ситуации - ручка автомата ходила ходуном, ни одна передача не включалась.

Сейчас владельцу предстоит весьма затратный ремонт автомобиля - передняя часть повреждена достаточно сильно.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что "непослушная" машина устроила переполох в аэропорту Владивостока.

Таисия Масина