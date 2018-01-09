В начале первой рабочей недели года в Приморье пройдет снег, а затем похолодает, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

В минувшие сутки вблизи побережья Приморья смещался циклон, который сегодня утром вышел на север Японского моря, немного восточнее поселка Терней. Под его влиянием в крае прошел снег, на юго-востоке и востоке местами сильный.

Сегодня, 9 января, циклон продолжит определять погоду в Приморье. Местами ожидается небольшой и умеренный снег, на северо-востоке снег, местами сильный. В отдельных районах гололедные явления, на побережье местами метель, на дорогах снежный накат. Ветер северный, северо-восточный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха от от 2 до 15 градусов мороза.

В среду циклон уйдет на юг Охотского моря, и край окажется под влиянием высотного циклонического вихря. Местами пройдет небольшой и умеренный снег. В прибрежных районах сохранится сильный северный ветер. Фон ночных температур понизится до 18–28 градусов ниже нуля, на побережье минус 11–16 градусов. Днем температурный фон будет в пределах 11–18 градусов, на побережье — минус 7–12 градусов.

Во второй половине рабочей недели осадки в Приморье прекратятся, а температура воздуха понизится еще на два-четыре градуса.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, утром возможен слабый снег, в дальнейшем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха — минус 6–9 градусов.

Завтра в краевом центре переменная облачность, осадков не ожидается. Сохранится сильный северо-западный ветер. Температура ночью понизится до минус 17, днем до 14 градусов со знаком минус. В четверг и пятницу в городе похолодает еще на 1-2 градуса, будет морозно и ветрено.

Екатерина Лапкина