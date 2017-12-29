Борис Кубай рассказал, что предупреждение об ухудшении погоды 31 декабря остается в силе, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Так, по его словам, гипотеза о зарождении над Желтым морем активного циклона действительно подтверждается.

«Процесс зарождения начнётся сегодня, завтра он будет медленно переваливать Корейский полуостров и, выйдя на акваторию Японского моря начнет развиваться, несколько приближаясь к южному побережью Приморского края. В результате здесь начнётся снег, наиболее интенсивный на юге, метель, усилится ветер до штормовых значений. Ухудшится обстановка на дорогах, возможны проблемы с энергообеспечением», - отметил он.

Как подчеркнул синоптик, дальние поездки нежелательны ввиду ухудшения погодных условий. Водителям лучше воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Кубай также отметил, что в этот раз уйдет на восток, в Тихий океан через Сангарский пролив. Он также рассказал, что в период новогодних каникул будет заметно умеренное похолодание. Ожидается мороз с умеренным ветром.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что этой зимой жители Владивостока боятся зайти в один из подземных переходов.

Ирина Петрова