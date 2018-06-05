Исполнение государственной программы «Развитие образования Приморского края» обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан, сообщает DEITA.RU.

Как оказалось, исполнена программа в прошлом году на 97,45%. Причины тому разные. Например, в сфере дошкольного образования краевые деньги недоосвоили муниципалитеты в части капитальных ремонтов и благоустройства детских садов. Впрочем, не все так плохо. Как мы помним, в прошлом году в Хасанском районе случилось наводнение. Поэтому 4 миллиона рублей, запланированных на ремонт детского сада в селе Барабаш, были выделены из резервного фонда администрации края, а не в рамках государственной программы. Следовательно, работы в отчете учтены не были.

Но так получилось не везде – в Октябрьском районе поздно провели конкурсные процедуры. Департамент образования и науки при этом настаивает, что лимиты были доведены летом, а муниципальные власти внесли изменения в план-график закупок только в октябре.

В части образования школьного сложилась экономия по субвенции на обеспечение питанием учеников младших классов в сравнении с плановым. Этот вопрос депутатов весьма заинтересовал. Откуда образовалась экономия? Да еще и в целых 20%! Получается, что в прошлом году приморские школяры не съели каждую пятую положенную им условную тарелку каши. Как оказалось, дети имеют свойство иногда пропускать посещение школы, в том числе и по причине болезни. При этом деньги в бюджет закладываются из расчета питания на каждый учебный день каждого школьника. Чего в реальности не происходит, понятное дело.

Есть проблемы и в системе компенсации родителям средств на путевки в загородные и оздоровительные лагеря. Как отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, вопросы, связанные с обеспечением отдыха и оздоровления детей, особенно в летнее время, депутаты неоднократно обсуждали, в том числе в рамках выездного заседания комитета, во время встреч в муниципальных образованиях края. У депутатов, представителей исполнительной власти и общественности есть понимание, что меры господдержки должны быть более доступными и полными, а отдых детей в оздоровительный летний сезон хорошо организован, безопасен, полезен для здоровья и воспитания.

Дмитрий Санников