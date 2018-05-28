Банк России рекомендует кредитным организациям использовать в банкоматах термоустойчивую ленту, сообщает DEITA.RU.

Об этом главный финансовый орган страны сообщает в информационном письме, разосланном в российские банки. Кредитным организациям рекомендуется «осуществлять печать платежного документа на бумажном носителе, при которой реквизиты, содержащиеся на подтверждающем документе, остаются четкими и легко читаемыми (устойчивость изображения) в течение не менее 6 месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе», - сказано в документе.

Вопрос возник в связи с тем, что чеки, в том числе на оплату, напечатанные принтером банкомата, зачастую становятся нечитаемыми из-за выцветания краски. Соответственно, они уже не могут служить документами, подтверждающими платеж. В связи с этим Банк России считает целесообразным использовать термочувствительную чековую ленту, обеспечивающую длительную устойчивость изображения, а также регулярного контролировать состояния чекового принтера. Кроме того, ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям обеспечить возможность плательщику, оплачивающему услуги, в частности ЖКХ, бесплатно получить в кредитной организации копию подтверждающего документа (по запросу).

Дмитрий Санников