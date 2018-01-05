Гражданин Китая осужден российским судом за использование заведомо подложного документа, сообщили «Deita.ru» в прокуратуре ЕАО.

Летом 2016 года 67-летний гражданин КНР, не проходя соответствующего тестирования и итоговых экзаменов, приобрел сертификат «О владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации», дающий право на получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в нашей стране.

В дальнейшем обвиняемый через переводчика предъявил данный сертификат в отдел по вопросам миграции УФМС России по Хабаровскому краю и ЕАО. На основании указанного подложного документа иностранный гражданин незаконно получил разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории ЕАО.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа.

Дмитрий Санников