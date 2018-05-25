В Партизанском районе полицейские и дружинники проводят рейды по пресечению фактов незаконного оборота алкоголя, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Так, в одном из магазинов села Новая Сила Партизанского района полицейские пресекли незаконную продажу алкогольной продукции. Также у владельца торгового павильона отсутствовали разрешительные документы.

Из незаконного оборота изъято свыше 20 литров алкоголя. В отношении юридического лица составили административный протокол об административных правонарушениях. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Ирина Петрова