Посетители известного в городе Владивосток заведения ошарашены незваным гостем, который вполне вольготно чувствовал себя, несмотря на возмущение присутствующих, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о "Пекарне Мишеля", на улице Суханова, где посетители обнаружили на стене таракана. Видео, опубликованное irecommend_vdk, вызвало бурю эмоций у подписчиков, которые по традиции разделились - кто - то не увидел в этом ничего предосудительного, утверждая, что "Везде есть хоть один таракан" и "у некоторых и дома тараканы....что за трагедия". Другие наоборот не смогли сдержать негативных эмоций: "Те, кто нормально реагирует... Вы в своём уме??? Это не дешёвая лавка, они обязаны следить за этим и не разводить антисанитарию. Я, допустим, этого дела боюсь до ужаса и в такое место за булочкой не пойду".

Обозначилось в комментариях и руководство упомянутого заведения, написав, что следят за этим, поскольку находятся в жилом доме, и проводят дезинфекцию не меньше раза в месяц. а сейчас проведут еще и внеплановую в связи с увиденным.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что живностью в дорогой продукции нагрешил известный супермаркет Владивостока.

Таисия Масина