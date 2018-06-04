«Единая Россия» выбрала себе кандидатов, сообщает DEITA.RU. В минувшее воскресенье, 3 июня, в Приморье состоялись так называемые «праймериз» - процедура предварительного голосования по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в Законодательное собрание края и органы местного самоуправления, которые пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Особый интерес наблюдателей вызвал розыгрыш двух мандатов краевого парламента (по округам №4 и №6). В первом, охватывающем Фрунзенский район Владивостока и Хасанский муниципальный район борьба развернулась между «городским» депутатом Думы Владивостока Александром Щербаковым и «районным» экс-главой хасанщины Сергеем Овчинниковым. В шестом, уссурийском округе в гонке за потенциальный мандат схлестнулись основные фавориты – генеральный директор управляющей компании «Фреш 25» Юлия Марченко и брат опального вице-губернатора Сергея Сидоренко, председатель Общественной палаты Уссурийска Александр Сидоренко.

Традиционно праймериз «Единой России» не обошлись без положенных в такие моменты скандалов. Причем, по обоим фронтам-округам. Методы, ведущие кандидатов к заветной цели, все те же. От знакомой, но порядком уже истрепавшейся методички решили не отступать и в этот раз: 200-300-500 рублей за голос – неизменная стоимость «оглушительных» побед в «самом открытом и честном партийном голосовании». Интригу задавал вопрос, кто из кандидатов окажется щедрее на всевозможные печеньки для электората. Почему-то вспоминается старый, но не теряющий своей актуальности политанекдот: «Единый день фальсификаций прошел успешно. На отдельных участках зафиксированы незначительные выборы, но они не повлияли на итоговый результат».

На момент написания материала региональная парторганизация ЕР еще не озвучила результаты голосования. Но, по предварительным оценкам наблюдателей, будущими кандидатами в краевые народные избранники станут Александр Щербаков и Юлия Марченко. Как иронизируют эксперты, «юношеский задор» последних позволил им превзойти более опытных конкурентов из числа политических мастодонтов. В чем же кроется секрет успеха?

«В обоих округах схлестнулись сильные ресурсные кандидаты и была настоящая конкуренция, наблюдать за которой было едва ли не интересней, чем за настоящими выборами, - говорит политолог Вячеслав Беляков, - «Но, к сожалению, конкуренция эта местами вылилась в массовый подкуп, так, на 4 округе избиратели, члены счетных комиссий и кандидаты подали очень большое количество жалоб на подкуп, осуществляемый от имени экс-главы Хасанского района Сергея Овчинникова, чьи агитаторы, не особо стесняясь, проверяли у людей паспорта, сверяли их со списками и ставили печати в купонах прямо возле участков для голосования. Примечательно, что Овчинников при этом умудрился проиграть, в том числе в районе, где был главой», - замечает эксперт.

«И Овчинников, и Сидоренко делали ставку на традиционные методы: заручились поддержкой влиятельных партийцев и выстроили свои сети привода. Так Сидоренко получил «благословление» от депутата ГД РФ Сергея Сопчука, Овчинникова негласно поддержал король Хасана - Текиев. В свою очередь, Щербаков и Марченко не стали мелочиться, простроив коммуникацию напрямую с внутриполитическим блоком и осуществляющим его сопровождение командой технологов. Как показали результаты предварительного голосования, такая тактика оказалась куда более эффективной, позволив на выходе практически нулевым кандидатам обойти политических мастодонтов. Ведь не важно, как голосуют, куда важнее, как считают.

Свою формальную задачу праймериз решили, ну, а то, что их снова называют нелегитимными, уже вторично» - оценили предварительные итоги праймериз авторы анонимных ТГ-каналов.

Вообще стоит сказать, что нынешний состав участников праймериз в Заксобрание напоминал фестиваль нереализованных амбиций. По округу №4 свои кандидатуры, словно позабыв о ранее данных наказах доверившихся им избирателей, выставили два владивостокских депутата - уже упомянутый Щербаков и Лилия Полозова, гражданская супруга уже имеющего краевой мандат Олега Вельгодского. И если желание пристроить жену к себе поближе еще вызывает понимание, то желание несмотря ни на что избираться снова и снова Александра Щербакова отдает нотками маниакальности. Так, еще в 2016 он был участником праймериз ЕР перед выборами в Госдуму РФ. А затем, по слухам порядком истратившийся на услуги доморощенных и местами подследственных политтехнологов, умерил свои аппетиты до участия в отборе кандидатов в городскую Думу Владивостока, куда с успехом и был в сентябре 2017 избран. Но не прошло, что называется, и полугода до обострения нового политического голода. И на сей раз, Щербакову, судя по всему, удастся его утолить.

"В депутаты Законодательного Собрания от «Единой России по округу №4 будет выдвинут Щербаков, а по 6-му", – Марченко, уверен Юрий Коломейцев. По мнению эксперта, нельзя сказать, что прошедшие праймериз в Приморье отличаются сценарием от праймериз в 2016 и 2017 годах. Скорее даже в этот раз единый день внутрипартийного рейтингового голосования прошел более спокойнее: «Цифры по явке - примерно аналогичные, результаты, думаю, во многом будут также предсказуемые».

Однако в том, что единороссы смогли провести междусобойное голосование «чинно, благородно, по-старому» убеждены далеко не все. «Такого воплощения лозунга «бабло побеждает всех» не было давненько, даже в 2016 году. Заведовавший тогда процессом известный Илья Евгеньевич Спокойнов-Митькин, которому сейчас приписывают самые тёмные и гнусные делишки, выглядит на фоне произошедшего образцом порядочности», - комментируют анонимные «телеграфисты».

Сравнивая ход праймериз в этом году с аналогичными мероприятиями в рамках других избирательных циклов, действительно, можно говорить о некотором скандальном шлейфе. Сформированном, по мнению политолога Сергея Гребенюка, за счёт тиражируемых, преимущественно в социальных сетях, сообщениях о скупке голосов.

«Но, на мой взгляд, в данном случае речь идёт не столько о реальном росте количества допущенных нарушений, сколько о наличии политической воли и целесообразности в опубличивании любых зафиксированных фактов в отношении ряда кандидатов. Такую тактику, если угодно, можно назвать своеобразной страховкой на случай неожиданных результатов. Тогда, попавшим в публичное пространство фактам нарушений мог бы быть дан ход, а результаты пересмотрены», - полагает Гребенюк.

И если на отмену итогов праймериз в Приморье навряд ли рискнут пойти, то уж оргвыводы краевой партячейке во главе с Валентином Шуматовым сделать все же придется, уверены эксперты.

«Оргкомитету предварительного голосования предстоит теперь рассмотреть и вынести решение по всем жалобам», - говорит Вячеслав Беляков, - «Важно понимать, что праймериз - это не выборы, крайне малое количество людей ходит на них, чтобы выразить свою гражданскую позицию, а результат как правило, достигается технологически, что тоже не плохо, поскольку показывает возможность кандидатов собрать вокруг себя эффективную команду. А вот какие технологии используются и будут использоваться впредь в ходе предварительного голосования, зависит в том числе и от ближайших решений «Единой России», осудит ли партия факты подкупа, или закроет на это глаза - главная интрига сегодняшнего дня и не менее важный итог праймериз, чем, собственно, определение победителей».

К слову, с определением последних все тоже может быть неоднозначно. Например, депутат Думы Владивостока и известный телеграмм-блогер Роза Чемерис убеждена, что победа конечных бенефициаров внутрипартийных праймериз «Единой России» по довыборам в Заксобрание пока довольно условна.

«В действительности же важно то, кто в сентябре пойдёт на выборы по этому округу от оппозиционных партий - КПРФ и ЛДПР. Как показывает практика, всегда, когда происходят «микровойны» внутри одной партии, этим моментом с выгодой для себя не преминут воспользоваться другие партии. Так что расслабляться ещё рано. Все самые тяжёлые моменты предвыборной гонки как раз впереди», - высказалась Чемерис на своем ТГ-канале.

Завершившиеся в это воскресенье единороссовские праймериз примечательны и тем, что выступают своего рода предтечей по определению единого кандидата от «Единой России» на выборы губернатора региона. В настоящее время претенденты на должность высшего должностного лица – Алексей Губайдуллин, Владимир Исаков, Всеволод Романов и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко. И хотя депутатские воскресные праймериз нельзя в полной мере назвать репетицией губернаторских – последние пройдут по "закрытой" модели, - осадок, как говорится, остался. И даже смена краевого партийного руководства не приводит к переменам – философия и инструментарии все те же. Приморские единороссы не выпускают взятый когда-то тренд: «даже свои выборы нормально провести не можем». Впрочем, думается, что на беспартийном кандидате Андрее Тарасенко это мало скажется. И несмотря на то, что выборы кандидата в губернаторы ещё впереди, не вызывает абсолютно никаких сомнений, что этим кандидатом станет именно он. Экспертное сообщество солидарно во мнении, что здесь нет никакой интриги и обсуждать особо нечего.

Андрей Горюнов