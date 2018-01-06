Зоозащитники Приморья шокированы аморальностью поступка неизвестных подростков в Уссурийске, сообщает «Deita.ru».

Двое 16-летних "лбов", как пишет паблик nadejdaussur, украли копилку для сбора пожертвований для бездомных животных, которая была установлена в местном кафе в центре города. Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

Известно, что молодые люди не являлись посетителями кафе, а зашли для того, чтобы сходить в туалет. По словам очевидцев, после этого они забрали ящик для сбора средств и убежали. Бросившиеся в погоню сотрудники заведения догнать преступников не смогли.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что житель Приморья совершил нелепую кражу с борта самолета.

Таисия Масина