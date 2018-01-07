Как правильно подготовиться к Рождеству и что нужно сделать в рождественский сочельник, расскажет «Deita.ru».

Рождество Христово – один из немногих церковных праздников, который отмечали даже в советское время – накрытый стол был практически в каждой семье. Сейчас важным становится и духовная составляющая одного из главных православных праздников. День накануне также имеет свои особые традиции.

Итак, в субботу, 6 января наступил последний день рождественского поста, который в народе именуют рождественский сочельник. В истоках названия — основное блюдо рождественского стола — «сочиво». Причем кашу готовили изо ржи и пшеницы, ячменя и гречихи, гороха и чечевицы и непременно заправляли медом. Ее необходимо было запивать «взваром» или сладким густым компотом, приготовленным из ягод и сухофруктов.

Церковное название — «Навечерие Рождества Христова» — день накануне праздника, как говорится в знаменитом словаре «Великого русского языка» Владимира Даля. Хотя праздник уже близко, сочельник считается днем самого строго поста, и встретить его нужно правильно.

Встреча одного из самых главных церковных праздников начинается еще за 40 дней — рождественским постом, а заключительная неделя, несмотря на то, что приходится на новогодние праздники, особенно «строгая». Духовная составляющая появления на свет Богомладенца всегда была главной — посещение рождественских богослужений, во время которых читаются отрывки из Священного Писания — Ветхого Завета и Евангелия. В них история человечества, к которой и мы становится сопричастны: «общая память» призывает нас становиться лучше, забыть и простить обиды (что считается очень важным в этот день). Это духовная сила и великое благо – умение прощать, которому можно научиться именно в эти светлые дни, что также можно назвать заботой о каждом из нас. Ведь известно, что любой негатив – в том числе и злоба, зависть, разрушает самого человека «изнутри». А прощение дает возможность «выгнать» из своей души все, что может ее уничтожить. И если пост дает возможность это понять, считайте, он прошел «правильно».

В храмах на Рождественский сочельник читаются особые «царские часы» (во время которых в всегда присутствовал российский император), пророчества, которые готовят всех верующих к главному событию — Рождеству.

Что необходимо сделать в доме накануне Рождества?

Непременное условие – как духовное очищение, так и очищение своего жилища. Необходимо навести полный порядок, украсить елку и приготовить праздничную трапезу. Рождество Христово принято встречать в чистом и уютном доме. Также необходимо избавиться от всего лишнего и ненужного. Еще одна из традиций — праздничное украшение дома: в древности его украшали фигурками ангелочков или звезд, символизирующих светлый праздник.

Как говорилось, духовная подготовка к Рождеству началась еще со времени поста, а сочельник должен «подтвердить» готовность встретить праздник с чистыми помыслами и сердцем, свободным от обид.

Итак, приготовить 6 января главное блюдо стола – сочиво. Считается, что оно должно быть первым, которым разговляются после окончания рождественского поста. Сочиво или кутья – сваренная каша, которую нужно хорошо сдобрить прочностями и сладкими приправами, заправить медом. Варить можно из пшеницы, ржи, риса, гречки… И его обязательно надо попробовать, хотя бы ложку. Причем по народным русским поверьям, если начать рождественскую трапезу с сочива, то в доме всегда будет царить мир и покой.

В Рождественский сочельник единственная вечерняя трапеза считается праздничной, хотя состоит из постных блюд. На Руси в сочельник собирались вечером всей семьей за столом, где главное блюдо — сочиво, были грибной пирог (или с любой другой постной начинкой) и сладкий компот-взвар из сухофруктов. Тогда раскрывали подарки и «младенец Христос детской ладошкой трогал сердца всех членов семьи».

Ожидание праздника завершается и наступает время Благовестия ученых волхвов и простых пастухов – события, которое своим светом озарила Вифлеемская звезда. Бог, приняв человеческую природу, стал одним из нас — свершилась тайна Боговоплощения.

Инна Эстрина