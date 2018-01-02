2 Январь 2018, 10:05
Ночная прогулка обернулась бедой для женщины из Владивостока
Источник изображения: «Deita.ru»
Женщину во Владивостоке ограбили парни, сообщили Deita.ru в УМВД Приморья.
В районе улицы Интернациональной к потерпевшей подбежали неизвестные мужчины и, открыто похитив сотовый телефон и золотые серьги, скрылись.
В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали двух жителей Приморья 25 и 29 лет.
Ювелирные украшения подозреваемые продали, денежные средства потратили на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
Михаил Грач