Женщину во Владивостоке ограбили парни, сообщили Deita.ru в УМВД Приморья.

В районе улицы Интернациональной к потерпевшей подбежали неизвестные мужчины и, открыто похитив сотовый телефон и золотые серьги, скрылись.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали двух жителей Приморья 25 и 29 лет.

Ювелирные украшения подозреваемые продали, денежные средства потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Михаил Грач