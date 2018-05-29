Техногенные пожары не дают покоя жителям Приморья, сообщает DEITA.RU.

Так, в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что за минувшие сутки пожарные семь раз выезжали на тушение техногенных пожаров.

На выходных, например, они тушили частный деревянный дом в селе Рощино Красноармейского района Приморья

Пожар в двухквартирном доме произошел ночью: 01.10 в пожарно-спасательную службу Красноармейского муниципального района поступила информация о пожаре, а в 01.12 на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. Во время разведки было установлено, что в жилом здании горят веранда и кровля жилого двухквартирного деревянного дома.

В 01.18 пожар был локализован, в 01.40 – ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 48 кв. м. На тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 2 единицы техники. В результате пожара пострадавших нет

Ирина Петрова