1 января 2018 года в России завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог, об этом сообщает «Deita.ru» со ссылкой на Росавтодор.

"Согласно постановлению правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" 1 января 2018 года завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог", - говорится в сообщении ведомства.

Так, например, буквой "Р" будут обозначены федеральные трассы и региональные дороги, соединяющие административные центры РФ. А буквой "М" будут обозначены федеральные трассы, которые соединяют Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов.

Знаком "А" будут помечать федеральные трассы и региональные дороги, которые являются подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам.

Отмечается, что "А" вводится и для дорог, которые являются подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям или границам других государств. Этот знак будет предназначен и для автодорог, которые соединяют федеральные трассы между собой.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что ранее огромная пробка сковала федеральную трассу в Приморье.

Ирина Петрова