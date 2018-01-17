Ожидается новая фишинговая атака на пользователей Apple, сообщает «Deita.ru».

Целятся мошенники на персональные данные, используя "двойную рассылку".

Изначально, как информирует ESET, злоумышленники присылают первое письмо. Здесь они сообщают о несуществующей покупке приложения в App Store. В сообщении указаны детали заказа, включая сумму сделки. узнать, что это атака - легко. Адрес отправителя не имеет отношения к Apple, обращение неперсонализированно («Дорогой клиент») и присутствует подозрительный документ во вложении.



Если все же случится так, что пользователь откроет вложенный файл, он обнаружит «квитанцию об оплате». В квитанции есть ссылка, которая и ведет на фишинговый сайт. Там пользователя просят ввести Apple ID и пароль, а далее «подтвердить личные данные», в том числе, данные банковской карты.



Чуть позднее приходит еще оно сообщение со ссылкой на тот же сайт. Здесь якобы служба безопасности предупреждает, что часть информации об учетной записи пользователя не подтверждена, для этого надо заполнить форму на фишинговом сайте.



Во избежание таких атак, пользователям рекомендуется игнорировать все не личные сообщения, не переходить по ссылкам из них и защитить компьютер комплексным антивирусным ПО.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Центробанк РФ будет бороться с кибератаками.

Таисия Масина