5 Январь 2018, 10:29
Новая песня Пугачевой попала в топ iTunes
Источник изображения: «Deita.ru»
Новая песня Аллы Пугачевой попала в топ iTunes, сообщает "Deita.ru".
Это новая песня «Я летала», представленная певицей в новогоднюю ночь на Первом канале.
Композиция была выложена в сервис 3 января и попала в десятку самых популярных уже через несколько минут
Ранее появлялась информации, что песня Пугачевой крайне похоже на композицию Игоря Саруханова "Придуманная любовь".
Ранее "Deita.ru" сообщало, что названа самая популярная песня года в России.
Ирина Петрова