Новая песня Аллы Пугачевой попала в топ iTunes, сообщает "Deita.ru".

Это новая песня «Я летала», представленная певицей в новогоднюю ночь на Первом канале.

Композиция была выложена в сервис 3 января и попала в десятку самых популярных уже через несколько минут

Ранее появлялась информации, что песня Пугачевой крайне похоже на композицию Игоря Саруханова "Придуманная любовь".

Ранее "Deita.ru" сообщало, что названа самая популярная песня года в России.

Ирина Петрова