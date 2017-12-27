Госдума приняла закон о переходе на новую систему обращения с отходами, сообщает «Deita.ru».

Он упрощает организацию раздельного сбора мусора, а гражданам дает право влиять на расположение полигонов, мусоросжигательных заводов, сортировочных станций. Решения по организации контейнерных площадок и числу контейнеров для раздельного сбора мусора теперь будут принимать регионы. Для перехода на новую систему обращения с отходами каждый регион должен обзавестись региональным оператором. Этот процесс должен быть завершен до мая 2018 года, а с 1 января 2019 все уже должно работать.

Отмечается, что данные нововведения могут отразиться на счетах россиян. Особенно это будет заметно для жильцов домов, чьи отходы просто отвозились в ближайший лес.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новая система обращения с мусором вводится в Приморье.

Таисия Масина