«МегаФон» запускает специальное предложение для компаний малого и среднего бизнеса, сообщает DEITA.RU.

Оно объединяет услугу для «умной» рассылки смс-рекламы «МегаФон.Таргет», номер 8-800 и Виртуальную АТС. Используя эти инструменты, компании смогут эффективнее привлекать и качественнее обслуживать своих клиентов. Подобное решение представлено на российском рынке впервые.



«МегаФон.Таргет» - это эффективный инструмент для» рассылки рекламных сообщений. Выбрав нужную аудиторию по полу, возрасту, уровню доходов, увлечениям, территории города (доступно 11 параметров таргетирования) каждый бизнес сможет предложить существующим и потенциальным клиентам именно то, что им действительно интересно в данный момент.

Виртуальная АТС и номер 8-800 не дадут «пропасть» ни одному обращению. С помощью этих услуг можно управлять потоком звонков: принимать и переадресовывать их на стационарные и мобильные номера сотрудников, получать уведомления о пропущенных вызовах. И главное - для клиента номер всегда будет свободен.

При подключении нескольких услуг «МегаФон» предлагает два дополнительных бонуса. Первый - бесплатная интеграция с CRM-системой. Благодаря этому, общение с клиентами переходит на новый уровень: при входящем звонке менеджеру доступна необходимая о клиенте информация - история обращений, его предпочтения. Это позволяет сделать максимально релевантное предложение. Второй бонус – аналитика. Сортировка звонков и статистика по целому ряду параметров помогут спрогнозировать спрос, выявить слабые места в продажах, найти новые идеи для развития бизнеса.

«Неслучайно мы запускаем такое предложение в начале года. Это удачное время для оптимизации бизнес-процессов и поиска новых рекламных возможностей в преддверии подготовки к следующему периоду активных продаж», – подчеркнул Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона». – К примеру, уже совсем скоро мы будем праздновать 23 февраля и 8 марта. С помощью услуги «МегаФон.Таргет» магазины парфюмерии или салоны флористики смогут разослать сообщения потенциальным покупателям с определенным уровнем дохода или тем, кто находится в радиусе нескольких километров. Указанный в СМС-рассылке номер 8-800 позволит клиентам сразу позвонить и узнать подробности. Виртуальная АТС перенаправит вызов на свободного менеджера, если телефон администратора занят или не отвечает».

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Виктор Бруевич