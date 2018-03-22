Депутаты планируют ввести дополнительное основание для запрета на въезд иностранцев в Россию, сообщает DEITA.RU.

Отказывать собираются тем иностранцам, чьи счета заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Запрет будет распространяться на тот период, пока заморожены средства или активы. Данная инициатива, по словам депутатов, связана с нарастанием угрозы терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Законопроект уже единогласно принят в первом чтении. Ко второму чтению, возможно, добавят и юридических лиц, чтобы распространить запрет и на руководство организаций.

Таисия Масина