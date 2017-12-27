Очередное видео со странным рисом напрягло пользователей соцсетей, сообщает «Deita.ru».

На этот раз автор на видео показывает, как замоченный в воде рис крошится буквально на глазах, превращаясь в мелкие колкие песчинки.

«Купила в нашем магазине рис, написано – Россия, но, видимо, китайский. Буквально 15 минут постоял в воде, растираю и практически не давлю, а все крошится, - говорит автор видео. — Рис не «кашей» становится, а рассыпается на крупинки».

Ролик вызвал бурное обсуждение в соцсетях, а пользователи кинулись проверять купленный рис. Жительница Хабаровского края - обладательница риса сомнительного качества, решила досконально разобраться в ситуации и отправилась в магазин, в котором купила рис.

«Как выяснилось, фасуют товар непосредственно в магазине, - рассказала в беседе с «Deita.ru» жительница Амурска, - сказали, что это рис 1-го сорта, привезен из Краснодара. И тот факт, что он так крошится – это ничего страшного. Бред какой-то, ведь это ненормально! Я что, первый раз в жизни покупаю рис и не знаю, каким он должен быть? Так расщепляться он не должен!».

Пока жители Хабаровского края проверяют свои запасы, напомним, что рис перешел в разряд «сомнительных» продуктов уже в Приморье и на Сахалине, после опубликованного ролика, на котором рис на конфорке чадит и плавится.

Инна Эстрина