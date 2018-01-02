Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к населению страны сравнили с «ядом в блестящей упаковке», сообщает «Deita.ru».

В своем обращении Порошенко назвал крымчан, жителей Севастополя, Донецка и Луганска «братьями и сестрами» Украины. Кроме того, он назвал и главные ресурсы украинского народа. По его мнению, ими являются оптимизм, вера в свою страну и в свои силы.

Такое заявление прокомментировал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, отметив, что несмотря на тяжелейшие условия украинцы сохраняют оптимизм, но продолжать верить Порошенко могут «только сумасшедшие».

При этом, как пишет РИА ФАН, по словам депутата, «с такими рулевыми никакой оптимизм не поможет», не исключая, что «на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо».

Народный избранник считает, что президент Украины пытается формировать сторонников на полуострове и на юго-востоке Украины, учитывая «отторжение украинского населения от своих лидеров». Он называет его слова «ядом в блестящей упаковке», а Порошенко «хладнокровным убийцей собственного народа».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Порошенко обсмеяли в интернете.





Таисия Масина



