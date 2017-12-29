Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина с наступающим 2018 годом первыми услышат жители Чукотки, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Это связано с большим количеством часовых поясов в стране, из-за чего традиционное поздравление главы государства в некоторых регионах транслировалось либо за час до нового года, либо на час позже.

Тогда жители региона решили обратиться к президенту с просьбой решить вопрос о корректировке времени. Просьбы оказались услышаны и впервые за долгое время поздравление с Новым годом 31 декабря на телеэкранах совпадет с его действительным приходом по местному времени.

Губернатор Чукотки отметил, что это настоящий новогодний подарок для жителей - первыми услышать новогоднее поздравление президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Путин исполнил мечту восьмиклассницы из глубинки.

Таисия Масина