В дни новогодних каникул в Приморье было установлено четыре факта незаконных рубок леса. В праздники сотрудники краевого департамента лесного хозяйства, лесничеств и полиции провели более 50 рейдов против незаконных рубок лесных насаждений и незаконного оборота древесины, сообщили Deita.ru в АПК.

В результате выявлено четыре случая лесного браконьерства. Так, на территории Пантейлемоновского участкового лесничества в Дальнереченском районе обнаружено сразу два таких факта. Браконьеры рубили дуб, ясень, липу и ильм. Размер причиненного ущерба составил 2,3 миллиона рублей.

«Нарушители установлены, ведется следствие для привлечения их к уголовной ответственности», – сообщили в департаменте лесного хозяйства.

На территории Ленинского участкового лесничества в Чугуевском районе выявлен один случай незаконных рубок лесных насаждений пород дуба с размером ущерба более чем в 1 миллион рублей.

Ещё один факт незаконных рубок обнаружен на территории Центрального участкового лесничества Владивостокского лесничества. Здесь браконьеры рубили осину и березу, размер ущерба – 68 тысяч рублей. Также рядом специалисты обнаружили 12 срубленных без разрешения ёлок. Виновник уже установлен.

Напомним, в Приморье ответственность за незаконную рубку деревьев довольно значительная. За незаконную заготовку ели и пихты – 6 219 рублей за одно дерево, за одну единицу сосны – 6 894 рублей, за одну цельнолистную пихту – 17 712 рублей. Кроме того, за незаконную заготовку деревьев хвойных пород нарушители могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Михаил Грач