Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сети в период новогодних праздников. Сеть Tele2 работала в дни пиковых нагрузок бесперебойно и качественно.

В минувшие январские каникулы клиенты Tele2 общались без ограничений по телефону и в сети интернет. Традиционно пик нагрузки в сети пришелся на новогоднюю ночь. Наибольшую активность абоненты Приморского края проявили с 22 часов вечера 31 декабря 2017 года до 3 часов утра 1 января 2018 года. В это время было сделано в 4 раза больше исходящих вызовов, чем в аналогичный будний период. Больше всего поздравительных звонков зафиксировано в Москву и Московскую область, Хабаровский край, Ленинградскую, Новосибирскую и Сахалинскую области.

В зимние каникулы клиенты оператора в Приморском крае активно пользовались высокоскоростным мобильным интернетом. Трафик в период с 31 декабря по 8 января в Приморье вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по росту передачи данных в январские праздники 2018 года стали абоненты оператора из Тернейского района Приморья. Они скачали в 9 раз больше данных, чем в прошлогодние каникулы, а клиенты компании из Хорольского и Хасанского районов в эти новогодние праздники использовали в 4 раза больше интернет-трафика, чем в аналогичный период прошлого года.

Такой рост обусловлен техническим развитием сети в регионе и популярностью тарифов новой линейки «Мой Tele2», которые включают безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах.

Михаил Грач