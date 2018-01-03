Жители дома в Артеме встретили новый год без света. сообщает Deita.ru.

"Мы живём в городе Артёме по адресу ул. 1-я Рабочая 66. Вчера в половине девятого вечера у нас выключили свет. В домах выше и ниже нашего свет был и трансформаторная будка эта находится прям под нашим окном. Через часа пол после отключения к этой трансформаторной будке подьехала дежурная группа и через 15 минут спокойно уехала, наверное назад к семьям и застолью" - пишут пострадавшие в сообществе "Приморье Онлайн".

"Пусть это будет просто крик души из пещеры 21 века", - резюмируют граждане.



Напомним, из-за фейерверков в новогоднюю ночь также без света остался микрорайон во Владивостоке.

Василий Кучин