Сегодня, 10 января, ночью, в 3 часа 10 минут по приморскому времени, стали известны результаты Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», сообщает DEITA.RU. По результатам народного голосования стала группа «Coffeetimeband» (республика Адыгея), а жюри назвало своего фаворита — «Ки? Туа!» из Москвы.

Победителю конкурса министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награду. Кроме того, глава российского военного ведомства принял решение поощрить дополнительным призом участника из Северной Осетии Тимура Томаева, который по результатам зрительского голосования занял второе место. .





Приморской певице Виктории Тарощиной, к сожалению, не удалось взойти на пьедестал почёта. Она не расстраивается и благодарит всех, кто оказывал ей помощь на протяжении всего конкурса.

«Голосование завершено! Спасибо вам всем за эту колоссальную поддержку! Я, правда, не ожидала! Спасибо за все добрые слова и не очень. Спасибо за эти многочисленные комментарии и сообщения! Если у меня дальше будет такая поддержка, мне ничего не страшно! Всех обниманию!!!» - опубликовала Виктория в личном блоге в Instagram.

Зоя Власова