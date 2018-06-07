Новый главный тренер владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия» рассказал «Матч ТВ» о сроке своего контракта, задачах на сезонах и комплектации команды, сообщает DEITA.RU.

– Вы уже подписали контракт?

– Да, в среду, он рассчитан на год, – приводит слова специалиста «Матч ТВ». Состоялась встреча с руководством клуба, которое, как известно, поменялось зимой. Гарантии платежеспособности есть. Впредь не будет такого бездействия, как при прежних руководителях, когда команду не кормили и бросали в Турции. Начинаем комплектование. По сути, собираем новую команду.

– Кто остался из прошлого состава?

– Павленко, Машнев, Хлебородов, Гордиенко, Марущак, Дзахов и вратарь Котляров. Все. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Единственный, кто уже прибыл – Наиль Замалиев из «Ротора». В среду был первый тренировочный день. Пока будем готовиться во Владивостоке, а 20 июня отправимся на сбор в Корею – к этому времени уже хотелось бы иметь полноценный состав.

– Какие задачи стоят перед «Лучом»?

– Пока скромные – сохранить прописку в ФНЛ. А вообще главные задачи – хорошо играть и вернуть болельщиков на трибуны.

Ранее в РФПЛ Хузин возглавлял «Амкар», а в ФНЛ – «Нефтехимик». Последним его клубом была «Лада-Тольятти».

Дмитрий Санников