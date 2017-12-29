Бывшему губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому доверят новую ответственную должность, сообщает «Deita.ru».

Его собираются назначить исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета, об этом заявил пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Отметим, что данная должность Миклушевскому не в новинку - в 2004 году он был проректором по экономике и финансам, а спустя 3 года, в апреле 2007 года стал первым проректором Московского института стали и сплавов.

Экс-губернатор Приморья ушел в отставку досрочно, 4 октября текущего года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что экс-глава Приморья выпивает с Путиным в Кремле.

Таисия Масина



