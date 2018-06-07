Российским молодоженам позволят за год выбрать день регистрации брака, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает DEITA.RU.

Он напомним, что сейчас брак регистрируется ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если это делается через портал госуслуг. Однако, заметил премьер, это далеко не всегда удобно для будущих молодоженов.

Как только изменения вступят в силу, люди смогут самостоятельно определить день, придя в ЗАГС, или дистанционно - через портал госуслуг. Также Медведев уверен - такое нововведение сделает более честной запись на красивые и знаменательные даты, к чему стремятся многие пары.

Таисия Масина