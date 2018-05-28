Увеличить количество прямых рейсов из Ниигаты во Владивосток предложил мэр японского города, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Встретившись господином Синода Акира глава Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что с 2011 года между городами осуществляются только чартерные перевозки во время высокого туристического сезона. В связи с ростом туристического потока их количество стало недостаточным, чтобы удовлетворить спрос со стороны российских и японских туристов.

Поэтому администрация Владивостока планирует сделать российским авиакомпаниям, а также Международному аэропорту Владивосток предложение о рассмотрении возможности возобновления регулярного прямого авиасообщения Владивосток – Ниигата.

Также регулярный рейс может связать Владивосток и южнокорейский Пусан. Уже в этом году возможен запуск во Владивосток чартерных рейсов три раза в неделю, которые со следующего года станут регулярными.



Таисия Масина