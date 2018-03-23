Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи главврачам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Автопарк службы скорой помощи региона пополнили 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ, которые распределены между районными и городскими медицинскими учреждениями. А также семь полноприводных машин класса «В», которые достались северным территориям.

Так, по одной машине получили станции скорой медицинской помощи Владивостока, Арсеньева, Дальнегорска, а также Лазовской, Кавалеровской, Пластунской, Анучинской, Надеждинской, Пограничной, Чугуевской и Яковлевской районных больниц. Еще семь автомашин направятся в Октябрьский, Красноармейский, Хорольский, Михайловский районы и Спасск-Дальний. Два автомобиля переданы в центральную районную больницу Пожарского района.

Новые автомобили укомплектованы системами видеорегистрации, сейфом для хранения лекарственных препаратов, дополнительными приборами отопления, системой кондиционирования. В каждой машине установлен дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование.

Лично осмотрев внутреннее оснащение автомашин и пообщавшись с водителями, Андрей Тарасенко отметил, что машины хорошие, поэтому программа по обновлению автопарка продолжится. Планируется подключать к ней и социально ответственный бизнес.



Также врио губернатора подчеркнул, что "для медицины Приморья – это большое событие. Важно, чтобы врачи могли своевременно оказать помощь жителям края, а люди – чувствовали заботу".



Таисия Масина