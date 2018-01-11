Авиаполк армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированный в Приморье, получил на вооружение 5 новых боевых машин, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Речь идет о транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ и одном Ми-8АМТШ-В. Первые будут транспортировать личный состав, а также различные грузы. Это возможно как внутри кабины, так и на внешней подвеске. Кроме того их можно использовать для проведения спасательных операций, а также для несения на себе различного вооружения.

Эти вертолеты обладают усиленной бронезащитой и новыми комплексами авионики. У них есть метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратура спутниковой навигации и инфракрасная аппаратура.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что небо Приморья охраняют мощные стражи.

Таисия Масина