Молодежная парламентская ассамблея при Законодательном Собрании Приморского края открыла работу во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ЗС ПК.

Участие в работе ассамблеи принимают члены совета молодых парламентариев и представители молодежных парламентов из городов и районов Приморья, депутаты Законодательного Собрания, руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В этом году впервые проектные площадки ассамблеи работают в новом формате с привлечением молодежных общественных объединений и молодых предпринимателей. Экспертами площадок выступят депутаты Законодательного Собрания, руководители департаментов и подразделений администрации Приморского края, лидеры общественных объединений. Итоги работы проектных площадок будут подведены в ходе пленарного заседания, в котором примут участие депутаты Государственной Думы Сергей Сопчук, Владимир Новиков, Андрей Андрейченко, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

В числе вопросов ассамблеи развитие института территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях края, выработка предложений по уменьшению налога на прибыль по упрощенной системе налогообложения, обсуждение программы по поддержке и развитию молодежного предпринимательства, внедрение реестра молодежных бизнес-проектов, предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», дополнения в закон «О молодежной политике в Приморском крае» в части оказания содействия развитию краевого движения КВН.

Старт работе проектных площадок дал координатор Молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном Собрании Приморского края председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. «Очень важно, что у нас есть такое объединение как молодежная парламентская ассамблея, позволяющая выстраивать заинтересованный и конструктивный диалог. Я надеюсь, что выбранный формат дискуссии и тематика будет интересна и полезна. Необходимо, чтобы на этой площадке были отработаны прикладные идеи, которые позволят принять понятные и полезные практические решения, реализовывать которые мы будем вместе», - подчеркнул Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников